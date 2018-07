Hamilton vuela en Baréin para lograr la pole con Sainz noveno y Alonso 14º

Qué difícil es acercarse a la galaxia en la que se ha instalado Hamilton esta temporada. Qué complicado es ser Rosberg, y qué mérito tiene lo que están haciendo los dos Ferrari. Lewis sacó la bestia que lleva dentro en la clasificación del GP de Baréin y fue un auténtico rodillo ante el que sólo Vettel pudo resistirse. El británico hace un cuatro de cuatro en poles este curso con un 1:32.571 y superó por cuatro décimas a Seb y por más de medio segundo a su compañero de equipo.



Alegría para Lewis, sin duda. Pero para alegría la que se vivió a buen seguro en el garaje de Fernando Alonso. Más en el suyo que en el de McLaren-Honda en sí, pues Jenson Button volvió a sufrir un problema mecánico que le hizo abandonar en Q1. Pero el asturiano siguió, y fue y es él quien tiene el honor de ser el primer piloto que consigue llevar al nuevo coche de 2015 a una Q2 de un sábado.



Porque Fernando no se rindió. Porque él, que perdió un juego de goma blanda por la bandera amarilla provocada precisamente por su compañero de equipo, usó una segunda para pasar el corte. Para reivindicar el trabajo de McLaren y de Honda y para que el MP4-30 disfrutara de su primera Q2. Vueltón el suyo para acabar con el noveno mejor tiempo de los primeros 18 minutos y para dejar fuera a hombres como Maldonado y Kvyat.



Sainz repite Q3

No pudo meter el monoplaza en Q3, algo que habría sido para hacerle un monumento sabiendo que sólo tendría un juego de neumáticos de franja amarilla. Por cuatro décimas fue, algo impensable en Australia. Cuatro décimas que le dejaron fuera de los diez mejores pero que le hacen salir en la prueba de Sakhir en el puesto 14. Felicidad para él, y felicidad también para Carlos Sainz.



Y es que el madrileño fue de nuevo la alegría de Toro Rosso. El 55 estuvo fino, muy fino, y sin nervio alguno en Q2 cuando ya con la bandera a cuadros en el aire estaba fuera de la lucha por la pole. Fuera de la Q3 por tercera vez consecutiva. Pero no, no fue así, y es que Sainz hizo bueno el dicho y puso a su coche entre los diez mejores sobre la bocina. Noveno puesto final para él. Meritorio noveno puesto más bien para él.

Hamilton pone el turbo

Mientras, Hamilton a lo suyo. Lewis ya dejó claro en Q2 que esto era suyo salvo catástrofe mecánica o salvo milagro de Vettel. Con Rosberg fuera de combate desde la primera carrera, es Ferrari la mayor oposición al imperio Mercedes. Pero el suyo es un dominio tan demoledor que para acercarse hay que ser pacientes. Y mantener la calma. Una complicada de mantener, pues ver al bicampeón destrozar el crono en la segunda ronda clasificatoria mina la moral de muchos.



La de Nico, por ejemplo, está en mínimos. Ni está en primera línea en Sakhir, pues Vettel fue un rayo que a punto estuvo de fulminar a Lewis en la Q3. Hamilton perdió su puesto de honor con la sesión finalizada pero aún mucho tenía que decir el actual campeón del mundo. Su vuelta lanzada fue bestial, sin fallos y con la seguridad de su título mundial. Al final, cuatro décimas sobre Seb y cuatro de cuatro en poles este 2015.



La carrera será otro cantar

Bien larga será eso sí la carrera de Baréin. Con Button último justo tras Roberto Merhi y Hamilton primero, el ritmo en tanda larga de Ferrari bien puede poner en un brete a Mercedes y al propio Lewis de cara al triunfo en Sakhir. Raro será que Seb se rinda saliendo segundo, y raro será ver a Alonso con tantos coches por detrás cuando el semáforo se apague. Pero el McLaren-Honda va estando ahí...