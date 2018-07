Alonso: "Hemos mejorado sin tener ninguna pieza mágica nueva"

Fernando Alonso y McLaren-Honda van reduciendo prueba a prueba la distancia con los monoplazas de arriba. Si en los Libres 1 de Baréin el bicampeón fue séptimo, en los segundos el tiempo que separaba a su coche del crono de Nico Rosberg, líder, fue de 1.5 segundos, la menor diferencia de la temporada. El asturiano eso sí no se explica el por qué de la mejoría en Sakhir.



Y es que dice que no traen nada nuevo: "Sin tener mejora en caballos ni tampoco una pieza aerodinámica mágica hemos mejorado mucho. Estamos a un segundo y medio de Mercedes, algo que quizá aumente, pero no son los tres segundos de hace unas semanas. No tenemos muchas novedades, así que ha sido más el circuito lo que nos ha beneficiado".



Fernando tiene claros cuáles son los objetivos del fin de semana: "En clasificación nuestro objetivo es estar en Q2, y para la carrera deberemos acabar. La fiabilidad es un punto a mejorar y, de cara a Barcelona, será básico solucionarlo para poner un poco más de prestaciones. Si podemos terminar con los dos coches será un buen paso. Si sumamos algún punto mejor".