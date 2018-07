Alonso: "Las críticas desde Italia son un episodio aislado"

Mucho se está hablando de la relación entre Italia-Ferrari-Alonso tras dejar el asturiano la 'Scuderia'. Tras las declaraciones de Niki Lauda, una periodista de Sky Italia dejó en Twitter unas palabras para el bicampeón en las que el ahora de McLaren-Honda no salía muy bien parado. Fernando, lejos de avivar la polémica, ha querido zanjarla y dejar claro que se siente muy querido en el país transalpino.



Y es que, según dice, la gente "se sorprendería del cariño" que recibe: "Hay pequeños episodios aquí y allá, pero si tienes en cuenta que son 60 millones, muchos se sorprenderían con los mensajes que recibo desde Italia, el cariño que me envían y el que yo les tengo a ellos. Fue un episodio aislado, ella se ha disculpado y no es un grave problema. Debemos ser criticados porque el nivel que estamos dando es muy bajo por el momento".



Fernando sabe que tienen mucho que mejorar y que los domingos son duros para él ahora: "Te sientes frustrado, pero llega el lunes y sabes que tienes el desafío de tu vida. Me da un reto y una satisfacción que otras cosas no me dan. Si no hubiera ganado sería diferente, pero lo he hecho y me emociona este reto".