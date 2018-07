Rosberg lidera los Libres 2 de Baréin con Alonso duodécimo

A Mercedes le está empezando a salir un enemigo. Un enemigo que viste de rojo y que está dispuesto a que no pase ni una temporada más para ganarles. Ferrari está apretando de lo lindo este 2015 y los Libres 2 del GP de Baréin han sido una nueva muestra de ello. Y es que quizá Rosberg haya sido el más rápido con un 1:34.647 seguido de Hamilton, pero la tanda larga de Raikkonen y de Vettel ha sido espectacular.



Tan espectacular que incluso ha sido mejor que la de los dos Mercedes con el mismo neumático. Parecía que para Kimi y para Sebastian no pasaban las vueltas, demostrando que el asfalto de Baréin apenas les pasa factura en el buen cuidado de las gomas que tiene su nuevo monoplaza. En 1:39 estables, por más giros que daban, superando por bastantes décimas a Lewis y por más a Nico.



Aún les queda para batirles en un giro, pero de momento en tanda larga están ahí. Y si algo pasa con Mercedes también están ahí. Los italianos se han ventilado desde Abu Dabi 2014 a Red Bull y a Williams, y ahora la máxima oposición al imperio plateado son ellos. El único punto negro de los Libres 2 para ellos fue el toque de Vettel con Pérez por un problema en los frenos del tetracampeón, que dejó al alemán sin alerón delantero.



Poco rodar para Button

No supuso mucho problema, pues apenas quedaban diez minutos cuando la bandera roja ondeó en la pista. Más quedaba cuando Jenson Button volvió a detener su monoplaza. Sí, otra vez. Como en la primera sesión, aunque esta vez el británico no tenía problema algun en su coche. Una anomalía en el sensor de su motor y en la información que llegaba al box le hizo parar más por precaución que por un problema, pero apenas pudo rodar en Baréin.



Más rodó Fernando Alonso, que terminó la sesión en la posición doce por detrás de los Sauber pero por delante de los Toro Rosso, de los Force India y del Lotus de Romain Grosjean. Tras el séptimo puesto de los primeros ensayos, el asturiano cayó ante los Mercedes, lógicamente, y los Williams y los Red Bull. Más problemático fue caer ante los dos Sauber, pues la lucha por la Q2 pasará en buena parte por quedar delante de ellos.



Toro Rosso, abajo

Carlos Sainz, por su parte, no ha tenido su mejor sesión con unos Toro Rosso que no han estado cómodos en esta hora y media de entrenamientos. Tras su buen hacer en los Libres 1, ambos han caído a las últimas plazas de la clasificación de tiempos, aunque la buena nueva para el madrileño es que nuevamente ha quedado por delante de Max Verstappen. Roberto Merhi, con una configuración diferente de motor que Will Stevens, cerro la tabla.

Ya poco tiempo queda para probar cosas en los monoplazas. El GP de Baréin sigue su curso y tan solo quedan 60 minutos para, en pruebas de clasificación, ver si por fin McLaren tiene las cartas de su lado para debutar en una Q2 de 2015. De momento, Alonso está en tiempos de hacerlo, pero los rivales no se dormirán en los laureles. Eso es justo lo que no está haciendo Ferrari, que cada vez tiene a Mercedes más cerca.