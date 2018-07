Hamilton: "No parece que haya pasado tanto tiempo desde 2014"

Primera lucha por la pole del Mundial 2015 y primer triunfo de Lewis Hamilton en su particular batalla frente a Nico Rosberg. El británico ha logrado un tiempo bestial de 1:26.327 en Australia que deja en nada el logrado en 2013 con el V8. El Mercedes tira fuerte en este comienzo de temporada en Melbourne.



El británico está exultante: "Ha sido un muy buen inicio de fin de semana. No parece que haya pasado tanto tiempo desde la última carrera de 2014. Ha sido un gran acelerón y esfuerzo por parte de todos en la fábrica. Hemos dado lo máximo y hemos encontrado el equilibro. Ha sido muy divertido hacer estas vueltas en clasificación. Como equipo esperábamos más aquí el pasado año, será un buen duelo con Nico Rosberg.



Precisamente el alemán sale segundo en Australia. No ha sido su mejor actuación y el mismo lo sabe: "La velocidad estaba pero no ha sido un buen día. Estoy muy agradecido por el coche que tenemos. Es un placer pilotarlo. Estamos delante de todos otra vez. Tendré que vivir con salir segundo".



El tercero en discordia es Felipe Massa, que lidera la clase media con el Williams: "Ha sido una clasificación difícil. Vettel, Raikkonen, Bottas y yo rodábamos en tiempos parecidos pero di mi mejor vuelta. Estaba listo. La lucha en carrera será con Ferrari".