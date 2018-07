McLaren-Honda se estrena en 2015 con Button último y Magnussen rompiendo motor

Largo es el camino que va a tener que andar McLaren-Honda para ponerse al nivel del resto de equipos este 2015. La que fuera pareja de moda de la F1 hace más de 20 años ha tenido un debut en Australia bastante pobre que confirma las malas sensaciones que han tenido durante todos los test de invierno. Y es que a pesar de que se esperaba que estuvieran mal, lo cierto es que están incluso peor de lo imaginado.



Para empezar, salían últimos en carrera, aunque Magnussen ni tan siquiera pudo participar en ella. Los peores temores de la escudería se cumplieron cuando, en las vueltas antes de la prueba, el danés rompió el primero de los cuatro motores que los equipos tienen para todo el Mundial. Sí, mala noticia para Fernando Alonso, pues la unidad de potencia de Kevin es la que él debería haber llevado consigo de haber participado en Melbourne.



En cuanto a Jenson Button, hay luces y sombras. Hay más sombras que luces en verdad. A pesar de que el británico pudo terminar la carrera lo hizo en último lugar a una distancia de más de medio minuto con respecto al penúltimo y con dos vueltas perdidas con Lewis Hamilton. Sus tiempos fueron muy lentos, aunque al menos pudo cruzar la bandera a cuadros y tener alguna que otra batalla en pista.



Button: "Es un buen punto de partida"

De hecho, en declaraciones a Sky Sports, Jenson se mostró relativamente satisfecho: "Los puntos ahora no significan nada hasta que no seamos competitivos. Ha sido un buen día al haber terminado la carrera. Nuestro 'stint' más largo fue de doce vueltas, así que ha sido impresionante. Es un buen punto de partida aunque estamos muy atrás".



Button es bastante optimista de cara al futuro de McLaren-Honda: "Hemos recopilado muchos datos útiles y esperamos dar un gran paso adelante en Malasia. El coche no se comportaba demasiado mal. No me esperaba tener batallas a comienzo de carrera y ha sido divertido, pero todo el trabajo consistía en llevar el coche al garaje".