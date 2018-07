Alonso: "Ha sido el mejor fin de semana del año"

SALE EL 12 EN SINGAPUR

Fernando Alonso no pudo alcanzar por los pelos la Q3 del GP de Singapur. El asturiano toma la salida desde el puesto 12 y afirma que la bandera amarilla de Sainz sólo le hizo perder "unas décimas en el último sector". "Hace quince días estábamos sólo por delante de los Manor. Estamos ante una buena oportunidad para ganar puntos, esta pista es donde más cómodo me he encontrado en el coche", dijo el bicampeón".