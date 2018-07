Fernando Alonso no cree que pilote un coche con motor Mercedes en 2015

La desgracia se volvió a cebar con Fernando Alonso en el Gran Premio de Rusia. Tras una salida espectacular pasó de la séptima posición a la cuarta pero, al hacer la parada, un error mecánico le obligó a alargar el paso por boxes y acabó por privarle de cualquier oportunidad de podio. Aún así, el asturiano quiso quitarle hierro al asunto: "Yo creo que los McLaren nos hubieran pasado igual porque iban más rápido".

"El único momento en el que podía inventar algo era en la salida y he ido a por todas", aseguró Alonso, que acabó peleando con Ricciardo por la sexta posición. "Tenía que salvar bastante gasolina en la última parte de la carrera y tenía que mantenerlo lejos en las rectas", dijo tras la carrera.

Lo mejor de la carrera, para él, fueron los neumáticos: "Ha sido más divertida esta carrera porque podías tirar al máximo en todas las vueltas, los neumáticos no eran un problema". Y eso pese a que los Pirelli eran "demasiado duros".

El resto del Mundial buscará "algún podio"

Con tres carreras por disputar, el bicampeón del mundo reconoció no tener un objetivo claro: "Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, aunque sabemos que estamos en tierra de nadie tanto en constructores como en pilotos". "No hay una lucha clara", lamentó.

"Hay que ser honestos y los Williams son mejores que nosotros, y seguramente si durase un poco más el campeonato McLaren también nos pasarían", indicó Alonso. Todo lo que queda es luchar: "Lo que tenemos que hacer es jugárnosla en algún salida y a ver si llueve algún día".

El piloto español les ha transmitido a sus aficionados que entiende "la curiosidad" respecto a su futuro en la Fórmula 1 y les ha pedido que "disfruten y confíen", ya que "lo mejor está por llegar".

Ante los medios angloparlantes, Alonso se refirió a su futuro. Cuando Will Buxton de la NBC le ha cuestionado acerca del propulsor del coche que llevará la próxima campaña, ha confirmado que el año que viene no llevará un monoplaza con motor Mercedes: "Ya tengo preparado mi futuro, o al menos en mi mente desde hace algunos meses. Ahora estamos cerrando todo. Cuando se confirme, diréis que era obvio que hiciera eso", destacó.

