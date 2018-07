Ferrari, inmerso en un clima irrespirable

Fernando Alonso entraba en boxes en el GP de Rusia para cambiar los neumáticos cuando un gato se escurre, obligando a volver a subir el coche. La mala coordinación de los mecánicos provocó una parada de casi ocho segundos. Gracias a una buena salida, Fernando había conseguido auparse a la cuarta posición, pero tras esta lamentable parada pasó a ser octavo en la carrera.



Finalmente, el asturiano pudo acabar sexto, pero este error se une al de la semana pasada cuando un fallo eléctrico dejó a Alonso sin competir en Suzuka. De hecho, Ferrari suma cinco errores en las últimas cinco carreras, lo que ha relegado a Alonso a la sexta posición en el Campeonato después de haber logrado sólo 28 puntos en cinco pruebas. Sus expectativas para las próximas carreras son escasas: "Bueno, ninguna en particular. Estamos un poco en tierra de nadie".



El clima en Ferrari es irrespirable. De hecho, un periodista de 'The Sunday Times' asegura que en Suzuka Alonso mantuvo una dura conversación con el nuevo director de Ferrari, Marco Mattiacci. "Se dice que la reunión fue terminada por un Alonso furioso, diciéndole al jefe que era un hijo de...". En el artículo de Mark Hughes se reproducen también estas supuestas palabras de Mattiacci a Alonso: "Necesitamos más compromiso por parte de usted... Y no, yo no estoy interesado en un aumento de su sueldo para compensar la falta de competitividad del coche".

Entretanto, seguimos a vueltas con el futuro de Alonso ya que el piloto sigue sin despejar las dudas de cara a 2015. El periodista de la NBC Will Buxton le pregunta si tendrá a su disposición un motor Mercedes el próximo año. Alonso responde: "Seguramente no".



Fernando da alguna pista sobre su futuro. Descartado pilotar un motor Mercedes, podría recalar en McLaren, con motor Honda. Lo que está claro, es que sabe lo que sucederá: "Mi futuro está decidido [...] Desde hace dos o tres meeses que ya he decidido todo en mi cabeza [...] Ahora estamos finalizando todo [...] Se está dando todo en la dirección que quiero".



Alonso pide calma para todos los que están ansiosos por saber lo que va a pasar con el bicampeón del mundo: "Tenéis que ser pacientes. No puede decir nada hasta que todo está completamente hecho". Esta mañana decía algo parecido en su cuenta de Twitter:



El asturiano asegura que lo que está por llegar es algo bueno y no sólo para él: "Es algo bueno. Haré lo mejor para mi futuro y también lo mejor para el futuro de Ferrari, que es el equipo que amo. Cuando lo sepáis, diréis que era lo obvio. Alonso tampoco descarta el año sabático: "Ya se verá", dijo el español con una sonrisa.