Rosberg: "Tenía que poner fin a la racha de Hamilton"

"Lewis lo ha hecho muy bien y he tenido su presión toda la carrera, pero al final he sido capaz de ganar"

Rosberg ha ganado la carrera de Mónaco y ha recuperado el liderato del Mundial: "Un día muy, muy especial para mí: Lewis lo ha hecho muy bien y he tenido su presión toda la carrera, pero al final he sido capaz de ganar. He tenido las gomas un poco más nuevas que las suyas y es fantástico, estoy muy satisfecho. Por supuesto, ser el líder de nuevo está bastante bien"

Nico ha querido quitar importancia a su polémica con Hamilton: "No es la primera vez que hemos tenido discusiones entre nosotros, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, así que nos sentaremos y lo debatiremos".

Tuvo problemas con el régimen de combustible: "Sí, el carburante estaba en un estado crítico y he tenido que hacer un cambio brutal. Era un momento difícil porque tenía que cambiar totalmente mi estilo de conducción para ahorrar gasolina. Pero el equipo lo ha gestionado muy bien y me han hecho hacer lo que tenía que hacer. Pero ha sido difícil, claro".

"Mi padre está orgulloso hoy"

Rosberg reside en Montecarlo: "Por supuesto que mi padre está orgulloso hoy, y eso me hace muy feliz. Se lo dedico también a mis amigos. Todo hace que sea un poco más especial aquí en Mónaco". ¿Su victoria más importante? "En realidad no sé si la más importante, pero Lewis estaba ganando y tenía que ponerle fin. Por supuesto todavía estamos al comienzo de la temporada".