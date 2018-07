Ricciardo: "Hemos recortado la distancia con Mercedes"

El piloto revelación de la temporada, Daniel Ricciardo, mostró su orgullo tras repetir podio por segunda carrera consecutiva: "Me siento genial de estar en el podio en Mónaco y además hemos recortado un poco la distancia con Mercedes".

El de Red Bull, que volvió a quedar por delante de su compañero Vettel -abandonó en la octava vuelta-, terminó mucho más cerca de los Mercedes que en las anteriores carreras. "Enganchamos a Lewis y sabía que tenía un buen ritmo para alcanzarle, pero al final me he tenido que conformar", indicó.

Pero no todo el fin de semana ha ido como quería el australiano. "El sábado sentí que me dejaba un poco de tiempo en la vuelta y la salida no ha ido como me hubiera gustado", indicó, aunque acabó "muy contento" por el resultado final de la prueba: "He visto que Vettel tenía problemas y, con el pinchazo de Raikkonen, me he podido poner tercero". "Y luego he podido mantener la distancia con Alonso y acercarme a los Mercedes, que era lo importante", afirmó.

Ricciardo, sin embargo, no quiere que el conformismo reine ahora en el equipo: "No estamos en la parte alta de la tabla, que es lo que nos gustaría". "Aquí era difícil por estar en un circuito urbano, así que a ver si en Canadá podemos recortar más la distancia", sentenció.