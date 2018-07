Hamilton: "La batalla entre Nico y yo es justa"

"La verdad es que he tenido buen ritmo y he sido muy fuerte, pero es un circuito muy difícil para poder adelantar"

Hamilton ha terminado segundo el GP de Mónaco: "Fue un buen día, no he terminado donde me gustaría. La verdad es que he tenido buen ritmo y he sido muy fuerte, pero es un circuito muy difícil para poder adelantar. Creo que me podían haber llamado por el accidente, tendría que haber parado en esa vuelta".

Lewis ha lamentado la estrategia usada por Mercedes: "La que usamos en su momento no nos ayudó tanto. Nico la usó en Baréin y yo en Barcelona. En esta carrera nos teníamos que adaptar a la estrategia que teníamos desde el comienzo. Siempre lo hacemos y lo hacemos desde las carreras".

El británico tuvo problemas en un ojo durante la carrera: "Nunca me había pasado antes, pero tenía como viento entrando dentro de la visera y, en uno de los momentos que estaba cerca de Nico, un poco de suciedad ha entrado dentro del casco y en las curvas lentas he tenido que tener cuidado para limpiarme".



Satisfecho con el resultado: "Hemos estado muy cerca y hoy tenía bastante buen ritmo, he pilotado con todo mi corazón y he dado todo lo que he podido, y creo que lo he hecho bien todo el fin de semana. Estoy bastante satisfecho y puedo ir a la siguiente carrera quizás con más energía y mas determinación".

Continuará así hasta el final de temporada

"En general es una batalla bastante justa entre Nico y yo, y creo que va a continuar así hasta el final de la temporada. Después del problema en Melbourne en el resto hemos estado bastante cerca. El equipo está trabajando muchísimo para los dos y el trabajo es protegernos a los dos, que es lo que hace el equipo", ha terminado el campeón de 2008.