Alonso: "Ojalá adelante a alguien en la salida y estemos en el podio"

Fernando Alonso saldrá quinto en el GP de Mónaco: "Mantener la quinta posición ha sido positivo. La bandera amarilla a mí no me tocó, mejoré media décima. Estoy contento con las dos vueltas. Contento de estar detrás de los Red Bull. Ojalá adelante a alguien en la salida y podamos estar en el podio, que en Mónaco es bastante especial".

"Hay que estar muy concentrados, habrá mucho estrés"

Sobre la estrategia: "Vamos a intentar ir paso a paso. Si llueve no quiero ni pensar cómo vamos a acabar la carrera. Hay que estar muy concentrados. Mañana habrá mucho estrés, aunque en carrera tienes más margen que en clasificaicón".

En cuanto a la bandera amarilla provocada por Nico Rosberg al final de la Q3: "No vi la salida de pista de Rosberg. No he visto la repetición. Va a haber una tarde entretenida".

Critica a los Pirelli en Montecarlo

Duras críticas a los neumáticos: "Los neumáticos son los mismos para todos. Son bastante malos, como los últimos cuatro años. No hay ninguna sorpresa. Aquí no hay manera de calentarlos, son extremadamente duros. Este año son tan duros que vale más cambiarlos a las cuatro vueltas. Es un círculo sin salida".