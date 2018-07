Nico Rosberg lidera los Libres 3 de Japón con Alonso tercero

Entre los rumores y rumores que circulan por el paddock y la única realidad de la marcha ya confirmada de Sebastian Vettel de Red Bull, los Libres 3 del GP de Japón ya han llegado a su fin. Las pruebas para la clasificación se han terminado y los dos Mercedes siguen siendo auténticos dominadores en Suzuka. Rosberg ha ganado la partida con un 1:33.228 a un accidentado Hamilton mientras que Fernando Alonso ha vuelto a sacar lo mejor de sí mismo para terminar tercero.



El asturiano se ha marcado una vuelta espectacular. Y es que es ponerse el caso y olvidarse de todo lo que pasaba a su alrededor. Ni McLaren, ni Mercedes, ni año en blanco... el futuro es el futuro y el presente es Suzuka. Y en ese presente, aún de color rojo, Fernando ha hecho un gran tiempo y tan sólo los dos Mercedes han conseguido superar su crono.



No es pista hecha para el F14 T esta de Japón, pero Alonso no entiende de esas cosas. Manejando el volante con soltura, llevando su monoplaza de nuevo hasta límites que ni en la 'Scuderia' conocían, y dejando de nuevo a Kimi Raikkonen a más de un segundo de distancia. El finlandés se ha bajado del coche antes de tiempo por problemas en su coche.



Entre uno y otro, los dos Williams y el Red Bull de Daniel Ricciardo, con quienes se jugarán el todo por el todo en clasificación junto con Sebastian Vettel, que de nuevo no ha tenido su día y ha dado por finalizada su sesión a 20 minutos del final. Problemas en el motor para él, y es que esos tiempos en el que el alemán dominaba con su violeta monoplaza en todas las pistas. Ahora los que dominan son otros.



Ahora lo que se lleva es el plateado, un plateado con el escudo de Mercedes en su chasis. Rosberg y Hamilton han vuelto a dominar sin demasiada oposición del resto y aunque todo podría indicar que sería todo sonrisa y alegría lo cierto es que Lewis ha elevado el nerviosismo en su garaje. Nico le ha ganado el duelo, y el británico ha estampado su coche contra las protecciones. Mucha prisa se han de dar sus mecánicos para tener todo listo de cara a clasificación.



Ya no hay tiempo para más probaturas, y auqnue parezca que no, por la cantidad de rumores que hay en el paddock y que están llevándose toda la atención de todos, la clasificación del GP de Japón sigue su curso normal. La batalla por la pole está cerca de dar comienzo y Fernando Alonso ha llevado al Ferrari al máximo en Suzuka. El asturiano sigue dando el todo por el todo por el color rojo.