Hamilton termina primero en los Libres 2 de Japón con Alonso séptimo

Qué gran cantidad de acción que ha habido en los Libres 2 en Japón. Salidas de pista, accidentes, cuatro banderas amarillas y dos rojas... y el cielo amenazando ya con la lluvia en Suzuka. Con todos estos ingredientes, el duelo Mercedes que se prevé que haya en las últimas cinco pruebas ha seguido su curso y en esta ocasión ha sido Lewis Hamilton el más rápido. El británico ha marcado un 1:35.078 y se ha impuesto a Nico Rosberg y a Valtteri Bottas. Alonso ha terminado séptimo.



Fernando no ha podido repetir su buena actuación de la primera sesión, en la que fue la máxima amenaza de los Mercedes. El asturiano no ha tenido la mejor de las actuaciones ni con la goma más dura ni con la más blanda que Pirelli ha llevado a la prueba japonesa y de hecho, y esto es noticia, no ha podido batir a Kimi Raikkonen. El finlandés le ha superado por poco más de una décima.



Mercedes sigue en su mundo

Eso sí, Alonso no ha tenido que lamentar ningún tipo de accidente. Y viendo cómo han sido estos Libres lo cierto es que es una muy buena noticia. Kobayashi abrió la veda, le siguieron unos problemas mecánicos de Vergne y terminó Gutiérrez accidentando su Sauber. Entre el galo y el mexicano, Ricciardo dejó hecho polvo su RB10 tras una salida de pista inquietante cuando rodaba lentísimo en Suzuka.



Lo cierto es que muchos se dieron una vuelta por las afueras de pista. Alguno, como Magnussen, incluso levantó un poco de césped a su paso. Y es que ni siquiera los Mercedes se libraron de algún sustillo. Sobre todo Hamilton, que a pesar de superar a Rosberg por más de dos décimas no pudo evitar salirse del asfalto japonés.



Tan atractiva fue la segunda sesión de entrenamientos que ni tan siquiera la lluvia quiso perder la ocasión de tener su momento de gloria en Japón. No se notó demasiado, pero ya cuando faltaba un cuarto de hora alguna que otra gota cayó en Suzuka y las temperaturas comenzaron a bajar tras el gran calor que hizo en los Libres 1.



Hamilton VS Rosberg, el duelo continúa

Emoción máxima en Japón con Hamilton y Rosberg luchando por el Mundial, con la lluvia amenazando y con el tifón Phanfone poniendo en peligro el normal desarrollo de la carrera. El resto, entre los que está Alonso, se batirán para ser el primero del resto. Ferrari, Red Bull, Williams e incluso McLaren... muchos pilotos y muchos coches para el tercer puesto.