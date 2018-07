Fernando Alonso podría tomarse un año sabático en Fórmula 1 en 2015

Antonio Lobato ha arrojado luz sobre la marcha de Sebastian Vettel de Red Bull: "Alonso hace algunos días les dijo a Ferrrari que se marchaba. La situación es complicada para el equipo, porque Alonso así lo ha hecho y va a ser la primera vez en la historia que un piloto del equipo Ferrari con contrato en vigor se marche por voluntad propia de Ferrari sin tener que pagar nada a pesar de tener un contrato".

"Esto es muy difícil de digerir para Ferrari, es una enfrenta. Rápidamente empiezan a buscar soluciones para dar un paso adelante. Negocian con Sebastian Vettel a última hora de ayer, ultiman los detalles, llegan a un acuerdo en Suzuka y Sebastian comunica su decisión de irse. Red Bull no le pone ninguna pega a Vettel para que se vaya", asegura el periodista. Ferrari no ha podido anunciar antes el fichaje porque contractualmente tiene un pequeño lío y por eso es Red Bull quien comunica que Vettel se va, dice Lobato.

El piloto español ha tenido varias ofertas para 2015: "Fernando ha tenido en el pasado ofertas de Red Bull y ahora tiene sobre la mesa la oferta más grande que un equipo le ha hecho Alonso en la historia: la del equipo McLaren. Mercedes también le propuso a Ferrari hace un par de semanas un cambio: Hamilton podía irse a Ferrari si dejaban a Fernando marcharse a Mercedes. La Scuderia dijo que no".

Todavía no se sabe lo que ocurrirá

Lobato cuenta que Alonso podría incluso tomarse un año sabático: "Hay muchas especulaciones en el paddock y los medios de comunicación diciendo que Fernando va a ir a McLaren, pero la verdad es que no se sabe lo que va a ocurrir. Lo que sí les puedo decir es que Fernando se moverá sólo a un equipo donde crea que pueda ser campeón; si no hay un equipo que cumpla esas condiciones es posible que Fernando no esté en Fórmula 1 el año que viene. Todas las opciones todavía son posibles, pero esta es una".

El español quiere esperar: "Alonso está muy satisfecho porque ha conseguido cosas importantes en Ferrari. Casi gana dos títulos mundiales y como piloto ha crecido muchísimo. Él es el que se ha movido primero. Puede parecer sorprendente pero Mercedes tenía y tiene interés. Mercedes ha decidido ya no renovar a Hamilton cuando termine en 2015. Alonso ahora mismo quiere esperar".