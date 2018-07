Alonso abandona en Suzuka: "Desde Spa no hemos preparado el coche al cien por cien"

EL ASTURIANO ASEGURÓ QUE "EL COCHE SE APAGÓ"

El piloto de Ferrari señaló que "era una carrera divertida" y lamentó haber perdido "una oportunidad de podio que en seco no era posible". "Con las condiciones que había podía pasar cualquier cosa, pero no teníamos nada que perder", indicó Alonso, que aseguró que su futuro no cambiará por haber abandonado hoy: "Hace meses que lo tengo decidido".