Fernando Alonso: "De momento quiero seguir en Ferrari y ganar el tercer título con ellos"

"De mi boca nunca ha salido ningún interés por abandonar Ferrari"

Fernando Alonso ha vuelto a confirmar que en 2015 seguirá siendo piloto de la Scuderia Ferrari: "Sobre mi futuro creo que desde el año pasado, desde el verano, se lleva especulando con dónde voy a correr. Son doce meses de rumores, de declaraciones de otros equipos que les interesaría contar con mis servicios, pero en estos doce meses no he dicho otra cosa que no sea que voy a seguir en Ferrari", dijo en una multitudinaria rueda de prensa en la que presentó unas pulseras solidarias para luchar contra la leucemia infantil.

"De momento quiero seguir en Ferrari y ganar el tercer título con ellos, acabar el trabajo de años", había aclarado previamente el español en declaraciones a la cadena Sky Sports. Asimismo, Fernando está "orgulloso" de que otros equipos se fijen en él: "Ha habido mucha especulación. No es molesta, pero sí que ha creado un poco de tensión y estrés, si bien uno se siente contento y orgulloso de que los mejores equipos estén interesados en mí".

"Me sorprenden los rumores, pero me gusta que quieran contar conmigo porque valoran mi trabajo. Tengo contrato y mi intención es seguir en Ferrari. No he dicho otra cosa nunca y es repetir lo mismo", confesó.



El piloto asturiano habló del Gran Premio de Italia, que se disputará este fin de semana en el circuito de Monza, y lo calificó como "uno de los más difíciles sobre el papel" para Ferrari.



"Es un circuito de potencia, solo hay rectas y frenadas, y ahí las carencias de motor se pueden ver aumentadas. Intentaremos ajustar la aerodinámica y pequeños detalles para compensar el déficit de potencia", apuntó.



Alonso, que cumple su quinto año en Ferrari, dijo no arrepentirse de estar en la escudería italiana, pese a no haber ganado ningún campeonato del mundo desde su llegada en 2010. "En ningún momento me he arrepentido de fichar por Ferrari. De 2000 a 2004 venían de una buena época, pero antes llevaban veintidós años sin ganar un Mundial. A partir de Schumacher ganaron uno, también porque Hamilton y yo nos peleamos un poco, pero Ferrari siempre es sinónimo de victoria", comentó.



"En estos años hemos hecho un trabajo medianamente digno, pero no te arrepientes porque Ferrari, al fin y al cabo, es la escudería más importante. Tampoco Los Ángeles Lakers ganan siempre y jugar allí es importante. O como si tienes una oferta del Real Madrid, que, aunque seas suplente, igual fichas", señaló.



El piloto asturiano también habló sobre las ocho carreras que aún restan para acabar el campeonato del mundo, en las que "lógicamente poco va a cambiar y serán de apretar los dientes y pasarlas como bien se pueda".

En general están siendo años "buenos"

"La esperanza para el futuro es recuperar distancia, sobre todo con Mercedes, que tiene mucha ventaja. Hay que seguir trabajando. Estoy año no se consiguió el título, pero en tres años llegamos a la última carrera con posibilidades. Se han ganado grandes premios, se han conseguido varios récords y todos queremos ganar campeonatos, pero en general están siendo años muy buenos", manifestó.



Alonso también dio su opinión sobre la posibilidad de acabar el mundial de constructores con Ferrari en cuarta posición, lo que significaría estar por detrás de la escudería Williams.

"Acabemos dónde acabemos va a ser lo justo. Si acabamos cuartos en constructores será porque lo hemos hecho peor que otros tres equipos. La realidad de este año es esa, y dentro de esa realidad no estaremos contentos. Este año cambió la normativa, esperábamos recortar distancias y no hemos hecho el trabajo como otros equipos y nos hemos quedado atrás", comentó.

No ha pensado aún en la retirada

Finalmente, el doble campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault evitó hablar sobre una posible retirada en unos años cercanos. "No he pensado aún en dejarlo, aunque es cierto que pasan los años. Michael Schumacher se retiró con 43 y yo aún tengo 33. Me quedarían diez, aunque no creo que corra diez años más. Lo dejaré cuando vea que no me divierto más o no me llena de satisfacción o adrenalina", confesó.



"He perdido cosas y he sacrificado cosas estando siempre fuera de casa viajando. Pierdes contacto con amigos o momentos importantes de tu familia, pero no me arrepiento. El deporte me ha dado más de lo que me ha quitado y soy tremendamente privilegiado", concluyó.