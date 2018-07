Hamilton: "Rosberg y yo somos compañeros y siempre seremos amigos"

Lewis Hamilton ha logrado la victoria en el GP de Italia. Tras una mala salida, en la que Rosberg le adelantó, pudo remontar hasta la primera plaza en gran parte por varios errores de Nico en el pilotaje. Con estos 25 puntos, el británico ha recortado siete al alemán en la lucha Mercedes por el Mundial.



Precisamente sobre la relación con Rosberg ha hablado Hamilton: "Por supuesto que Nico y yo somos compañeros y siempre seremos amigos. Nunca ignoro las órdenes de equipo. Ellos quieren ganar tanto como yo, así que me van diciendo lo que ellos creen, pero al final soy yo el que decide".



Hamilton admite que estaba alerta por si Nico terminaba por cometer errores, cosa que sucedió: "Cuando vas a intentar adelantar a alguien se abre la puerta a muchas opciones. Monza es una pista donde frenar es complicado. Vamos con poca carga aerodinámica. Veía que estaba muy cerca y la única forma era esperar".



Lewis dice que estuvo muy cómodo con el Mercedes: "El equipo quería un doblete y así ha sido. Al comienzo fue complicado, porque el botón que te da la secuencia a seguir no ha funcionado. Conseguí no perder muchos puestos. Estoy agradecido de haberlo podido hacer bien, sin bloqueos, sin tocarme con otros y manteniendo el ritmo".



El campeón con McLaren se ve con muchas opciones de levantar otro Mundial: "Siempre me he sentido con opciones de ganar el campeonato. Lo bueno de esta carrera es que he logrado sacar el resultado, con todos los problemas que he tenido tenía ritmo y todo el fin de semana he estado por delante de Rosberg".



Para terminar, agradecio al 'tifosi' su entusiamos: "Los fans han estado increíble. Es verdad que tuve momentos complicados cuando corría aquí contra Alonso o Raikkonen, pero creo que el apoyo que tengo aquí ha crecido".