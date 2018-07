Rosberg: "Estoy decepcionado, no he ganado por un error mío"

El alemán Nico Rosberg, que sólo pudo terminar segundo en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Italia, reconoció que su error al saltarse una curva le "ha costado el puesto". "Lewis ha sido rápido y me he tenido que quedar atrás", lamentó el líder del Mundial, que mantiene 22 puntos de ventaja respecto a su compañero de escudería.

"Estoy decepcionado, pero en realidad ha sido un gran día para el equipo porque hemos conseguido el primer doblete en bastante tiempo", prosiguió Rosberg, que asumió que "no ha pasado nada inusual" en el coche y que el hecho de acabar por detrás de Hamilton fue por un error suyo: "He tenido un error y me ha acabado costando el puesto".

El campeonato, ahora, se comprime mucho más. "He perdido siete puntos respecto a Lewis, pero tengo que seguir manteniendo alta la cabeza", afirmó Nico, que valoró el gran trabajo de su colega en Mercedes: "Lewis ha hecho una gran carrera, se merece la victoria".

NO PIENSA MÁS ALLÁ DE SINGAPUR

Al estilo Simeone, Rosberg indicó que sigue sin pensar en lo que pasará al final del campeonato: "Para mí el enfoque que mejor funciona es el de ir carrera a carrera, como me siento más a gusto".

Además, el alemán elogió a los 'tiffosi', que "han creado una gran atmósfera": "Es increíble el ambiente que hay aquí, se llena todo de gente". Y eso pese a que ha sido abucheado al subir al podio de Monza. "Espero que con el tiempo la gente se olvide y perdone, yo no puedo hacer más para cambiar ese pensamiento", aseguró.