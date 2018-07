Fernando Alonso: "Yo quiero ganar, punto y final; si es con Ferrari sería mejor"

"En 2007 lo mío con Lewis no funcionó como queríamos, pero no tuve problemas con Lewis"

La FIA situó a Fernando Alonso entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en la rueda de prensa oficial del arranque del GP de Italia. El español sonrió cuando le sugirieron que hiziera de 'embajador de paz' entre ambos: "No soy el embajador de la paz entre los dos. Los dos seguirán adelante porque tienen un objetivo común y una posición privilegiada para lograrlo. Los demás trataremos de disfrutar esa gran batalla, que es de lo que está hecho este deporte. Pero es un bendito problema tener que pelear por el título".

Asegura que nunca tuvo problemas con Hamilton en McLaren: "En 2007 lo mío con Lewis no funcionó como queríamos, pero no tuve problemas con Lewis, mantuvimos una relación profesional y competitiva. No funcionó porque el equipo no era feliz con algunas filosofías y la gestión del equipo en ese momento y había otros equipos para ir. Nunca tuve problemas con Lewis y mantenemos una gran relación".

Lo cierto es que Alonso, que ya ha reconocido que está en negociaciones con Ferrari para renovar su contrato, afronta la papeleta de contentar a los tifosi en Monza: "Es una de las carreras más importantes del año para nosotros y nos gustaría darle algo bueno el domingo a nuestros aficionados. He sido extremadamente afortunado pisando muchas veces el podio en Monza, pero creo que este año es una de las carreras más difíciles para nosotros".

Signos de mejora en el F14 T

Fernando siempre ha subido al podio de Italia desde que está en la Scuderia: "Hemos visto algunos signos de mejora en el monoplaza ya en Hungría y rondamos el podio con Räikkönen en Spa, así que ojalá tengamos aquí otra oportunidad para lograrlo porque siempre es algo especial".

Sobre su renovación con Ferrari

Fernando Alonso, que ya dijo que su intención era renovar con Ferrari, sigue dejando la puerta entreabierta: "Yo quiero ganar, punto y final. Es lo que quiero hacer y lo que echo de menos, es lo que necesito. Quiero ganar con Ferrari, sería mejor porque significa más y en este equipo hemos vivido varios años de buenos momentos. Mi intención o las ganas es de continuar con ellos y hacer un equipo ganador. Si son tres años, dos o uno... ojalá sea posible antes y, si podemos hacerlo cuanto antes, mejor".