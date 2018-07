Alonso: "Mejor una avería este año que no luchamos por nada importante"

Primer abandono de Fernando Alonso después de 29 carreras. El asturiano tuvo que apagar su Ferrari en el GP de Italia por un problema en el ERS que le impidió puntuar en Monza. Que le hizo perder el honor de ser el único en haber puntuado en todas las pruebas.

El asturiano cuenta cómo fue el problema: "Creo que teníamos un problema con el ERS. Perdió temperatura o el agua, algo me explicaron por encima. Dejó de funcionar, y una de sus funciones que tiene es importante para el motor. Había que apagar el coche porque si no rompíamos los dos motores".

Alonso piensa que podrían haber terminado entre los seis primeros: "El coche iba bien. Creo que podíamos haber estado entre los seis primeros. Tras salir detrás de todos en el primer pit stop decidimos levantar el pie para qu en las últimas vueltas pudiéramos tener los neumáticos a tope".

Lo que agradece el bicampeón es que la avería le haya llegado en una temporada en la que no lucha por nada: "He tenido mucha suerte de terminar todas las carreras. Aquí llegó una avería, mejor que llegue este año que no estamos luchando por cosas importantes".

Eso sí, lamenta que haya pasado justo en Monza, la casa de Ferrari: "Te molesta por los 'tifosi'. No es que tengamos espectativas muy altas en cada carrera pero cuando llegas a Italia quieres hacerlo por ellos. Son cosas que no hemos podido controlar. Hay que pensar en la siguiente carrera".