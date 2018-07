Hamilton repite como el más rápido en los Libres 2 de Hungría con Alonso cuarto

Mercedes no quiere bajarse del trono de Hungría y en los Libres 2 han vuelto a demostrar todo su potencial. Las flechas de plata han dominado nuevamente como ya hicieran en la primera ronda de entrenamientos y otra vez ha sido Lewis Hamilton el encargado de marcar el mejor crono. El británico ha parado el tiempo en 1:24.482 y le ha metido dos décimas a Rosberg... y más de seis a Sebastian Vettel.

Nada nuevo bajo el sol, salvo quizá el hecho de que Lewis ha hecho dicho crono en la tercera vuelta de su neumático más blando en unas condiciones de pista más calurosas que en la primera sesión. Quizá por poco desgaste de las gomas, o quizá directamente porque el Mercedes se 'come' menos las ruedas y puede hacer cosas que otros tienen casi imposible.

Como por ejemplo ver cómo con los blandos incluso algunos coches de la zona media de tabla no consiguen batir su crono con los duros. O cómo tampoco hay mucha diferencia entre tiempos con aquellos con los que sí les superan. Todo apunta a un nuevo paseo plateado, salvo fallo mecánico, en el último Gran Premio previo a las vacaciones estivales, y es que en tanda larga también han sido mejores.

Alonso, cuarto a pesar de los problemas

De dos a cuatro décimas por vuelta sacaban a Sebastian Vettel, tercero en tiempos. El alemán ha logrado eso sí ser el primero del resto, batiendo al Ferrari de Fernando Alonso. El asturiano se ha encontrado con los mismo problemas que en la primera sesión, y es que el F14 T ha vuelto a padecer de inestabilidad y los contravolantes eran el pan de cada curva para él y para Raikkonen.



Las buenas nuevas son dos. La primera, que su ritmo en tanda larga es superior al de Williams, algo atrás en Hungaroring, y al de McLaren. Eso es positivo, pero en una pista en la que es complicado adelantar es más importante tener un buen puesto de salida. La segunda, que los mismos problemas que han tenido ellos los han tenido todos los demas.



Contravolantes, bloqueos y salidas de pista

El subviraje y el sobreviraje han sido protagonistas, están siendo protagonistas mejor dicho en Hungría. La menor carga aerodinámica que tienen estos monoplazas está pasando buena factura y los bloqueos de neumáticos han predominado en el asfalto húngaro. Tantos problemas ha habido que algunos como Felipe Massa no ha podido evitar salirse de pista.



Eso sí, aunque no hubieran tenido problema alguno resulta cuanto menos dudoso pensar que alguno hubiera podido batir a un Hamilton que tiene entre ceja y ceja el GP de Hungría. Se le da bien esta prueba, y puede ser un buen lugar para él con unos jugosos puntos que le pongan en mejor lugar para el Mundial. El nuevo duelo entre Lewis y Rosberg no ha hecho más que comenzar.