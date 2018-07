Hamilton: "El coche tiene buen ritmo pero los frenos son un problema"

Los problemas con los frenos han vuelto a traer de cabeza a Lewis Hamilton, que saldrá en segunda posición en el Gran Premio de Estados Unidos. "He tenido muchas dificultades con la frenada, ese era el problema", ha justificado el inglés.

"Miraba las temperaturas y el freno izquierdo tenía 100 grados menos que el derecho, aunque yo frenase antes eso no iba a cambiar", ha asegurado. Aunque el problema no ha influido en la clasificación, en su opinión: "Aunque eso no hubiera pasado, yo creo que Nico ha estado más fuerte".

La única preocupación de cara a la carrera Hamilton son los frenos: "Tenemos pontencia, tenemos el coche". "Va a ser una carrera difícil, pero voy a dar todo lo que tengo", avisó el ya campeón del mundo. "La frenada es el problema, si siguen los problemas será serio", afirmó.

"A veces los frenos no se despiertan y se comportan así, espero que lo solucionemos esta noche y si puedo cambiaré los frenos", indicó Hamilton, que no tiene otra preocupación: "He tenido buen ritmo todo el fin de semana".