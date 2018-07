Hamilton: "¿Que Alonso quiere mi asiento? Estoy seguro, pero no voy a renunciar a él"

El líder es más líder del Mundial después de que lograra la remontada en el Gran Premio de Estados Unidos ante Rosberg, consiguiendo así su quinta victoria consecutiva. "Es una racha increíble, como lo está siendo la temporada", declaró Lewis Hamilton tras la carrera en Austin, un golpe moral para Rosberg.

"En la fábrica han hecho un trabajo fantástico para conseguir un coche así", aseguró el inglés, que reconoció que tuvo "un par de problemas" que no pasaron a mayores. "He tirado mucho y he conseguido pasar a Nico", señaló sobre el adelantamiento a su compañero de Mercedes, al que pilló "un poco desprevenido", según Hamilton.

Una carrera relajada

El resto de carrera fue mucho más tranquilo: "Una vez que he pasado a Nico he podido relajarme y enfocarme en gestionar bien los neumáticos". "Ha sido una gran carrera porque me ha hecho sentir genial, he dado todo lo que tenía", ha admitido.

Y eso pese a que tras la clasificación del sábado se quejó de los frenos: "No hemos tenido esos problemas en carrera, la temperatura de los frenos de la parte delantera han estado bien y no nos han dado quebraderos de cabeza". "Aún así se seguían bloqueando, pero he podido gestionarlo", afirmó.

Hamilton, que con su victoria se convierte en el piloto británico con más victorias en Fórmula 1 -igualando también a 32 victorias con Fernando Alonso-, aseguró que va a afrontar las últimas dos carreras para llevarse la victoria pese a que con el segundo puesto en ambas le sirve. "Para mí nada cambia, seguiré igual", aclaró el campeón hace exactamente seis años.

El británico habló sobre la futura situación de Fernando Alonso: "¿Que Alonso quiere mi asiento? Estoy seguro de que está empujando fuerte para tenerlo, pero me encanta mi coche y no voy a renunciar a él", asevera Hamilton.

"Fernando Alonso ha dedicado mucho tiempo a Ferrari. Algunos dicen que nunca es tarde para probar algo nuevo. Me alegro por él si intenta algo diferente", apostilla el piloto de Mercedes.