Ricciardo: "Estoy satisfecho porque Mercedes está fuera de nuestro alcance"

Daniel Ricciardo termina tercero el Gran Premio de Estados Unidos: "Hemos hecho lo que hemos podido, hemos tenido un gran fin de semana. En primer lugar gracias a los seguidores, es un placer venir aquí, me encanta esto: la gente, el circuito, la ciudad. Gracias a Red Bull por darme todo para disfrutar".

"Hemos ido bastante fuertes, hemos hecho una buena estrategia para mantenerno ahí y al final hemos tenido nuestra recompensa. Las primeras vueltas han sido divertidas, hemos tenido algunos problemas en la salida y tenía a Magnussen y le he pasado en la vuelta 12. Luego he podido adelantar a los Williams. Muy satisfecho con el resultado porque los Mercedes están fuera de nuestro alcance", reflexiona el australiano.



Luchó con Massa por el podio: "Felipe parecía que me seguía muy fuerte, le veía y no sé si era el DRS o qué pero he conseguido bloquearle y no ha conseguido pasarme, así que creo que les he mantenido fácil y he mantenido mi posición hasta la última vuelta, que es lo importante".

Problemas con la salida

El de Red Bull tuvo una mala salida: "Creo que la salida ha sido culpa mía, puede que no haya hecho bien el procedimiento, pero bueno tendré que revisarlo detenidamente para ver en qué he fallado. Como te he dicho antes, he conseguido pasar a Magnussen, me siento bastante fuerte para Brasil, en el pasado ha sido una pista bastante buena para Red Bull".