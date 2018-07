Hamilton comienza mandando en los Libres 1 de EEUU con Alonso sexto

Tres carreras faltan para el final del Mundial F1 2014 y Lewis Hamilton no tiene intención alguna de ceder su trono. El británico ha empezado mandando con puño de hierro los Libres 1 del GP de EEUU con casi tres décimas de diferencia con respecto a Nico Rosberg y manda un aviso al alemán de cara a la prueba de Austin. Con Button tercero, Fernando Alonso ha terminado sexto tras los 90 minutos de sesión en Texas.



De nuevo han sido los dos Mercedes los que han llevado la manija de unos entrenamientos, algo que ya no sorprende a nadie. En su batalla particular, Hamilton ha sido el más rápido. Al británico le gusta Austin, donde ya ganó en el debut de la pista en 2012 cuando corría en McLaren, y se le vio especialmente cómodo en el trazado norteamericano.



Precisamente su anterior equipo ha sido nuevamente una de las grandes sorpresas de la sesión. Tras su buen hacer en Rusia, los plateados han firmado un gran arranque en Estados Unidos, donde Button ha sido tercero y Magnussen ha firmado una quinta posición. Entre ambos, Daniil Kvyat y su Toro Rosso. Y detrás, en la sexta plaza, Fernando Alonso.



No ha ido especialmente bien el asturiano, que carga con un Ferrari en problemas con el que a pesar de haber rodado con la misma carga de gasolina con la que suelen ir los viernes no ha alcanzado las posiciones ni los tiempos de cabeza. Eso sí, ha sidosuficiente para meterle nueve décimas a Kimi Raikkonen, que sigue estando perdido en el F14 T cuando sólo quedan tres carreras para el término del Mundial.



Mala noticia para los de Maranello estar ahí con el finlandés, y sobre todo que los dos McLaren estén por delante. Se están jugando mucho en el Mundial de constructores tanto unos como otros, y de momento parece que tanto Button como Magnussen llegan mejor a una recta final en la que hay que recordar que hay una carrera, la de Abu Dabi, que vale el doble de puntos.



Eso sí, por suerte ya sabemos cómo son estos Libres 1. Por suerte con Mclaren, porqueWilliams se ha agazapado nuevamente en estos primeros noventa minutos sobre EEUU y nadie duda que estarán ahí. Massa ha sido undécimo y Bottas ni ha corrido, porque su lugar lo ha ocupado un Felipe Nasr que no ha desperdiciado la ocasión para lucir sus habilidades. Octava plaza para él.