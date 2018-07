Vettel, tras quedar eliminado de la Q3: "No he podido extraer el 100% del coche"

El piloto de Red Bull, Sebastian Vettel, habló para los medios después de quedarse fuera de la Q3 e insinuó que pudo ser "un error" hacer sólo una vuelta: "Lo decidimos antes, pero es fácil hablar después de que haya pasado". El tetracampeón del mundo apuntó también que la mala clasificación se debe a "problemas con los cambios de marcha".

El alemán no quiso eludir la autocrítica. "No pude extraer el 100% del coche", aseguró. Pero no pierde la esperanza de cara a la carrera: "Sabemos que probablemente es la pista más difícil para nosotros porque Mercedes está muy fuerte, pero la carrera es muy larga y puede ocurrir cualquier cosa". "Tenemos un buen coche en carrera, creo que mejor que a una vuelta, así que veremos a ver qué podemos hacer", finalizó Vettel.