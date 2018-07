El espectacular accidente de Gutiérrez que obligó a que saliera el 'safety car'

Una de las notas negativas del Gran Premio de Baréin ha sido el espectacular accidente que ha protagonizado Esteban Gutiérrez y que ha acabado con una dura sanción para Pastor Maldonado. En la vuelta 41, el venezolano arrolló al piloto de Sauber y provocó que su coche diera un enorme giro en el aire que pudo provocar daños de gravedad en Gutiérrez.

El mexicano salió ileso, pero no pudo continuar en la carrera y tuvo que abandonar. Mientras, Maldonado fue sancionado duramente con diez segundos de 'stop and go', tres puntos en el carnet y cinco puestos de castigo en la parrilla de salida en el próximo Gran Premio de China.