Montezemolo: "No hay mucho que ver aquí; duele ver un Ferrari tan lento"

El mandamás de Ferrari llegó a Baréin para dar aliento a los suyos en un momento en el que el ánimo no está ni mucho menos por los cielos. Luca Cordero di Montezemolo fue en Sakhir para ver en directo y en vivo a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen.

Y ya de paso se ha mostrado muy crítico con las nuevas normas de la competición: "No me gusta la F1 2014. Creo que hay que hacer algo porque la F1 no es una competición para economizar. A mí me gusta la F1 que da lo máximo desde la primera hasta la última vuelta"

Además, ve normal que la única escudería que no quiere que nada cambie sea Mercedes: "No quiere cambiar nada porque está delante, pero hay que hacer algo para cambiar el reglamento pensando en el futuro".

Montezemolo dice no estar tampoco muy satisfecho con lo que está haciendo el equipo de Maranello en estas carreras: "No estoy contento con Ferrari, por eso estoy aquí. Hablaré con Fernando Alonso enseguida. Tenemos la necesidad de mejorar".

Sin embargo, el presidente de la 'Scuderia' se fue del circuito antes de que terminara incluso la carrera con un cabreo mayúsculo: "Me parece que no hay mucho que ver aquí. Somos muy lentos en recta, hay una falta de potencia. No esperaba mucho de esta carrera, pero sí algo más".

"Me duele ver un Ferrari tan lento en recta. Tenemos que trabajar, es necesario que los ingenieros nos pongan un paso por delante. Tenemos varias cosas que probar durante esta semana", apostillaba el italiano.

Di Montezemolo llegaba a Baréin con el objetivo de debatir con Jean Todt y Bernie Ecclestone sobre el pobre espectáculo que estaba brindando la F1 esta temporada. Jean Todt, presidente de la FIA, niega cambios este año.