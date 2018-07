Hamilton: "No estoy decepcionado, no siempre se puede hacer todo perfecto"

Esta vez no pudo Hamilton batir a su compañero Nico Rosberg en la particular batalla que tienen los Mercedes en cada lucha que se produce en la F1 2014. El británico sale desde la segunda plaza justo tras el alemán al lograr el segundo mejor crono en la clasificación del GP de Baréin.

Eso sí, el británico reconoce que este día tenía que llegar: "No estoy decepcionado. No siempre se puede hacer todo perfecto. Felicito a Rosberg porque ha hecho un gran trabajo y ha mejorado durante todo el fin de semana. Me fui largo al final en una curva, pero seguimos avanzando como equipo, tal y como queríamos".

Hamilton sabe que la gasolina está en boca de todos: "En cuanto al consumo de combustible todo está como antes, a pesar de que la atención se está centrando en eso. Será una carrera divertida"