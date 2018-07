Bottas: "Esperamos ir bien, pero no tan bien como Mercedes"

Gran resultado para Valtteri Bottas en la salida del GP de Baréin. El finlandés ha logrado el tercer mejor tiempo en la clasificación y sale justo tras Rosberg y tras Hamilton y tiene un buen puesto para intentar dar la sorpresa en Sakhir.

Bottas no puede ocultar su felicidad: "Estoy muy contento. Para nosotros es un muy buen resultado para la carrera. Es mucho mejor punto de inicio que las otras dos que hemos tenido".

Eso sí, no tiene claro que pueda terminar entre los tres primeros: "Optar al podio es un interrogante. He estado muy contento con el coche, habrá que ver cómo van las tandas largas. Esperamos estar bien, pero no tan bien como Mercedes"

Valtteri considera que el inicio será clave: "La salida es una incertidumbre. Hay coches muy rápidos detrás y el ritmo de Force India es muy bueno. Buscaremos mantener esa posición".