Gené: "Baréin no se adapta nada a nuestro coche y es donde más vamos a sufrir"

Complicada cita para Ferrari en Baréin. Las características de la pista de Sakhir no son ni mucho menos las favoritas del F14T con poca curva rápida y con demasiada recta y Marc Gené admite que este Gran Premio no es ni mucho menos el que mejor le viene al monoplaza rojo de la 'Scuderia'.

El catalán sabe que tendrán problemas en este circuito: "Aquí es donde más vamos a sufrir. No se adapta para nada a nuestro coche. No hay curvas rápidas, hay rectas muy largas... Lo único que puede suceder es que haga mucho más calor que hace un par de días y que haya menos grip".

Sobre las evoluciones en el monoplaza con respecto a Malasia, Gené dice que no son muchas: "No tenemos demasiadas con respecto a hace una semana, pero hay que ser cautos. McLaren dijo que llevaba cinco décimas en Sepang y al final iban peor que en Australia. Empiezo a escuchar a algunos equipos que dicen llevar mejoras pero al final no se nota en pista".

Lo que sí dijo admitió es que Raikkonen ha hecho algún que otro cambio en su coche: "Kimi necesita tener mucho feeling con el coche. Ya encontró algo en Malasia, pero sigue trabajando en el set up".

Para terminar, se alegró mucho por las buenas noticias que llegan desde Grenoble sobre la mejoría de Michael Schumacher: "Hacía mucho que deseábamos escuchar esas palabras de la portavoz de Michael Schumacher. Si dice que hay buenas noticias es que las hay".