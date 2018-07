Vettel: "Me satisface estar delante de Ferrari y de Lotus"

Sebastian Vettel ha mejorado notablemente en la clasificación de Mónaco con respecto a lo visto en los Libres 1 y en los Libres 2 y ha logrado el tercer mejor tiempo de la Q3. El alemán, por tanto, saldrá desde el tercer lugar de la parrilla en la pista monegasca y verá delante de él a los dos Mercedes.

El de Red Bull tiene confianza: "En este trazado tan estrecho, los adelantamientos son muy complicados, todo depende del sitio. Esperamos que Mercedes sufra, pero no podemos depender sólo de eso. Los neumáticos jugarán un papel fundamental. Veremos qué sucede e intentaremos tomar las decisiones adecuadas".

Vettel sabe que el principal problema es el ganar posiciones en pista: "Sabemos que adelantar aquí es muy difícil, pero salir tercero es un buen resultado y nos debe dar una oportunidad de ganar la carrera. El objetivo principal es la victoria".

Sobre su mejoría en Mónaco, al menos en los visto en los primeros dos Libres, Sebastian es claro: "El rendimiento del coche no fue el mejor. No me sentí demasiado cómodo. Ahora estoy más contento y confiado de cara a la carrera. Me satisface haber finalizado por delante de Ferrari y Lotus".