Gené: "Es una buena señal que otros equipos se estén quejando"

"Todos quieren ganar aquí... Yo creo que Mónaco es el circuito más difícil de ganar por muchos motivos. A Fernando le encanta este circuito, aqúi ha hecho cosas muy especiales. Creo que vamos a poder luchar por la victoria, pero es muy difícil", asegura Marc Gené, probador de Ferrari, desde el pit lane más glamouroso de la temporada de Fórmula 1.

"Un gran piloto puede dar un plus que no da en otros circuitos"

Gené da las claves para ganar en Mónaco: "Es un circuito donde un coche que vaya bien en curva rápida... quizás la tracción es más importante y menos la degradación. No es una pista convencional, aquí el piloto hace la diferencia y un gran piloto puede dar un plus que no da en otros circuitos".

También ha opinado sobre la polémica de los Pirelli: "Hemos hablado sobre las ruedas, pero hablan más otros equipos. Es una buena señal que otros equipos se estén quejando. Hemos dicho lo que teníamos que decir, no pueden cambiar nada que no sea por un motivo de seguridad y son los mismos neumáticos para todos".



La estrategia más segura en Montecarlo

Marc augura estrategias a una parada: "La idea es llevar algo que te dé carga o grip. Se tiene que intentar hacer una parada por motivos de safety car, es una estrategia segura pero falta que los neumáticos te dejen".