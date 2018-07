Rosberg lidera otro doblete de Mercedes en clasificación con Alonso sexto

Y otro doblete de Mercedes en clasificación. Otro más. Y otra pole de Nico Rosberg. Otra más. El alemán ha logrado ser el más rápido del sábado en la mítica carrera del GP de Mónaco y verá por su retrovisor a su compañero Lewis Hamilton y al Red Bull de Sebastian Vettel, que ha sido tercero tras un fin de semana algo irregular.

Empieza a dejar de sorprender el ver a las dos flechas plateadas copando las primeras plazas de la parrilla de un Gran Premio. Pero este Gran Premio es distinto, y es que en Mónaco es crucial, es fundamental, salir cuanto más arriba mejor para optar a la victoria debido a las características de la pista monegasca.

Estrecha, muy estrecha. Y en esa estrechez Alonso tomará la salida desde la sexta plaza. No estaba cómodo Fernando en los Libres 3 y tampoco lo ha estado durante la clasificación. Lluviosa y nublada clasificación. Ya tuvo sus más y sus menos en Q2 y en Q3, quizá por la baja temperatura de la pista, no logró calentar sus neumáticos y no pudo con los dos Mercedes, con los dos Red Bull y con el Lotus de Kimi Raikkonen.

Alonso, con problemas en Q2

Menuda Q2 que vivió en Mónaco. Una Q2 llena de dudas. Dudas por la lluvia y por la pista. Dudas por si era mejor superblandos o intermedios. Dudas por si Alonso lograba pasar el corte o si se quedaba fuera de la lucha por la pole. Dudas despejadas... despejadas en el último segundo de una sesión en la que Vettel fue el más rápido seguido de Raikkonen y de Rosberg.

Pero vaya emoción se pudo vivir en pista. Emoción porque todo cambiaba en cuestión de segundos, de décimas... en cuestión de decisiones, erróneas o acertadas. Acertadas o erróneas. Porque acertada fue la decisión de Van der Garde de calzar superblandos y acertadísimo fue que Alonso abortará su vuelta con intermedios para hacer lo mismo que el holandés.

Y es que eso le permitió poder marcar dos tiempos con dicho compuesto y de no haber sido así se habría quedado fuera. Hasta el último instante, hasta el último segundo, tuvo Alonso en vilo a Ferrari por si sí entraba o por si no entraba en Q3. Finalmente fue que sí y Fernando se metió en la puja.

No pudieron decir lo mismo Hulkenberg, Ricciardo, Grosjean, Bottas, Van der Garde y Maldonado. El galo de Lotus vio cómo pasó del primer puesto a falta de cuatro minutos a cómo se quedó fuera con la bandera a cuadros.

La lluvia entró en acción en Q1

La lluvia hizo acto de presencia en la Q1 de Mónaco. En Mónaco, justo donde ningún piloto quería que lloviera por la escasa visibilidad que provoca esta situación, por la estrechez de la pista... y por los muros. Unos muros que acechan en cada giro, en cada vuelta, en cada curva... y por los que, en la primera ronda clasificatoria, Pastor Maldonado fue el más rápido seguido de Jean-Eric Vergne y de Fernando Alonso.

Hubo que sudar en la lluvia. Que pelear. Que sufrir. Que sufrir mucho cuando la cámara mostraba cómo veían los pilotos la pista y a la velocidad a la que la veían. Ninguno se quería ir del asfalto, ninguno quería dejar de luchar durante los 20 minutos de sesión, porque minuto a minuto la pista mejoraba y se pasaba del primer lugar a estar fuera de Q2.

Entre bandera amarilla y bandera amarilla, muchas vueltas rodaron todos para no verse apurados y verse eliminados antes de tiempo. Y eso que dos plazas estaban ya otorgadas para Massa y para Bianchi. El primero no llegó a tiempo tras su accidente; el segundo paró el Marussia tras ver salir un humo blanco de su monoplaza.

Junto a ambos, se quedaron fuera Di Resta, Charles Pic, Max Chilton y Esteban Gutiérrez... y es que Van der Garde pasó a Q2 para gloria de Caterham.