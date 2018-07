Fernando Alonso: "Lo importante es que no ganen Kimi y Vettel"

SALE SEXTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

El piloto asturiano sabe que la prioridad es que no ganen sus rivales directos: "No ha sido una buena clasificación, pero es lo mejor que podíamos hacer. Por desgracia, no hemos tenido mucho ritmo con la temperatura de la pista más baja. Intentaremos mejorar en carrera, pero sabemos que es difícil adelantar".