Fernando Alonso: "Este año se está viendo claramente la imagen de Red Bull"

Fernando Alonso busca su tercer triunfo en las calles del Principado: "En Mónaco siempre he ido rápido, pero luego en carreras ha habido otras circunstancias desfavorables. A veces te ayudan y otras no -banderas rojas, safety cars-... Habrá que intentar otra vez ir rápidos, estar en el grupo de cabeza. Aquí se juega todo el sábado en la crono, luego en la salida y después mínimamente en la estrategia. Queremos reunir esos tres factores para tener un fin de semana sin problemas. Ojalá que podamos luchar por la victoria o estar en el podio como en los últimos domingos".

No espera cambios revolucionarios de Pirelli

Fernando también ha reflexionado sobre los polémicos cambios de Pirelli: "Habrá que esperar hasta que tomen la decisión definitiva para saber qué hacen con los neumáticos. Cuando corramos la primera carrera con ellos tendremos las primeras respuestas. Cambien lo que cambien, habrá que adaptarse rápido. Serán los mismos neumáticos para todos, no tendría que haber problemas. Cambiaron en Barcelona al compuesto de 2012 manteniendo la construcción de 2013 y nos fue bien, no hubo revolución. Si cambian la construcción de 2013 esperemos que no haya revolución".

El asturiano ha sido preguntado asimismo sobre la declaraciones de Dietrich Mateschitz, propietario de Red Bull, en las que criticaba los neumáticos de Pirelli: "Estos últimos años o este año especialmente se está viendo más claramente o públicamente la imagen del equipo. Lo vimos en Malasia y ahora con estas declaraciones. Cuando ganas de manera fácil unos años consecutivos se te olvida el perder".

Objetivo: acabar delante de Vettel y Raikkonen

Alonso cree que Mercedes tiene muchas papeletas para ganar en Montecarlo: "Es probable que Mercedes sea favorito para esta carrera, al tener el circuito estas dificultades de adelantamiento y al no haber demasiado número de paradas, se supone que si consigue volver a hacer la pole va a ser casi imposible adelantarles. Tenemos que mantener la calma, a día de hoy tenemos a Vettel y Raikkonen por delante y la prioridad número uno es acabar delante de ellos. Prefiero que gane Mercedes a Sebastian o Kimi".