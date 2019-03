Webber abandona en Shanghái tras perder un neumático

Después de ser sancionado en la calificación por no tener la gasolina suficiente el australiano se despidió de la carrera por culpa de uno mecánico de Red Bull que no apretó correctamente la tuerca de la rueda trasera derecha.



Fin de semana aciago de Mark en Shanghái. Webber, que salía último, se tocó con el Toro Rosso de Vergne. Para colmo, cuando entró a cambiar el alerón los mecánicos de Red Bull no le ajustaron bien un neumático y se vio obligado a abandonar.



Además, la FIA sanciona al australiano con tres puestos en el GP de Baréin de la próxima semana por su choque con Vergne y a Red Bull con 5.000 euros por no apretar bien dicho neumático.