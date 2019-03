Bottas: "Kimi es un buen chico"

El 'juego imposible' de Nira Juanco sigue su curso. Tras Gutiérrez y Bianchi, ahora le toca el turno a otro debutante en la F1 como es Valtteri Bottas. El finlandés de Williams habla sobre el comienzo de Mundial de su equipo mientras intenta superar los registros de tiempos marcados por el mexicano y el galo.

Valtteri sabe que no ha sido el mejor inicio de curso: "No es el mejor inicio. Creo que frustrado no es la palabra más adecuada. Estamos trabajando. Creo que veremos una evolución, pero no sabemos cuándo. Es pronto para decirlo".

Además, niega que tenga presión, al menos negativa, en su primer año en la F1: "Es una presión positiva que crean que puedo ser el novato del año. El objetivo es lograr puntos sobre el equipo".

Sobre su relación con su compatriota Raikkonen, Bottas también ha hablado: "Kimi es un buen chico. Me llevo con él como con cualquier otro piloto. Al final competimos los unos contra los otros".