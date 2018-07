Victoria de Vettel y cuarto puesto para Alonso en una gran carrera en Nürburgring

Mítico circuito y mítica ha sido también la carrera que se ha vivido sobre Nürburgring. Emoción hasta el final, competición hasta la bandera a cuadros la que han dado Vettel, Raikkonen, Grosjean y Alonso y que ha acabado con la victoria de Sebastian, la primera victoria de Sebastian en Alemania y la primera en Europa en todo el año que le deja más líder del Mundial con un Fernando que terminó cuarto tras los dos Lotus.

Pero qué carrera. Una de esas carreras que gustan ver con el vermú de los domingos. En las que pasan cosas, en las que es complicado saber qué es eso que va a pasar y que no habrá tenido ruedas explosivas como en Silverstone, pero que nos ha dejado una imagen única con el Marussia de Jules Bianchi rompiendo motor y rodando sin piloto y marcha atrás por la pista hasta provocar un safety car a falta de 30 vueltas.

A falta de la mitad de la prueba, otra más, en la que Alonso ha terminado mejorando con creces su posición inicial. Octavo salía; cuarto terminó. Y terminó cuarto no por una remontada hecha en base a espectaculares adelantamientos, salvo una gran batalla ante Hamilton, sino porque una carrera es muy larga y por una gran regularidad. A los errores de Massa en pista y de Red Bull con Webber en boxes se ha unido la solvencia del asturiano.

Estrategia a falta de diez vueltas

Y también el safety car provocado por Bianchi. Un safety que lo igualó todo, que hizo que incluso tuviera opciones de victoria a falta de diez vueltas. Porque la estrategia jugó desde la clasificación y siguió jugando al final cuando tanto Fernando como Raikkonen pusieron blandos por los duros de Grosjean y de Vettel. Cuando Fernando mandó un mensaje a Romain: quería el podio. Cuando Kimi se lo mandó a Sebastian: quería la victoria.

Faltaron vueltas. Qué bien habrían venido un par de vueltas más. A ellos para lograr sus objetivos; al aficionado para poder seguir disfrutando de un espectacular final de carrera en el que Vettel no dejaba de ver en grande la figura del Lotus del finlandés. Lo rozó con los dedos, pero lo que no rozaron sino que tocaron y cogieron fue un nuevo doblete gracias a una grandísima carrera en la que pusieron en jaque al de Red Bull.

Un RB9 galáctico

Pero no llegó a ponerle en jaque mate. Por metros. Por un segundo. Un segundo fue suficiente diferencia para que Vettel celebrara por fin su primera victoria en Nürburgring y para que desatase toda su euforia al cruzar la bandera a cuadros. Y no es para menos. Porque se ha marcado una gran carrera, una carrera sólida para vencer en Europa tras un año y medio y para tener más cerca que hace una semana el tetracampeonato.

Porque no hay fisuras en el RB9. Porque es un coche que parece estar a otro nivel, que parece estar en otra galaxia. Porque no sólo fue Vettel el que marchó veloz por el trazado alemán. También lo fue Webber, un Webber que de no ser por el error de su equipo en el cambio de neumáticos habría sido un claro candidato a la victoria. No fue así, pero su ritmo le valió para pasar de ser último a séptimo en 30 vueltas.

Muy mal se tiene que dar todo para el equipo Red Bull, o muy bien se le tiene que dar al resto, para evitar otro doblete a final de temporada de los de las bebidas energéticas tanto en constructores como en pilotos. En constructores porque Mercedes sigue sin encontrar la clave, porque sigue sin encontrar ese ritmo en tanda larga cuando la temperatura de pista es grande. Hamilton, el hombre de la pole, terminó quinto.

Aunque quién sabe. También parecía casi imposible a estas alturas que fuera Vettel y no Lewis el rival de Alonso para el Mundial 2012 y no sólo fue Seb su rival sino que le terminó por ganar la partida. La próxima cita será Hungría, en Hungaroring, y a partir de ahí descanso veraniego hasta el regreso en Spa, en Bélgica. Evoluciones para todos y a ver quién es quien más rendimiento saca de ellas.