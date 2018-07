Tunjo se impone en la segunda carrera de GP3 Series en Austria

Tras los parones monegasco y canadiense, las GP3 Series han vuelto por todo lo alto en el Red Bull Ring de Austria. Tras una primera prueba en la que Ghiotto logró la victoria, la segunda de las carreras austriacas cayó de lado de un Óscar Tunjo que remontó en las últimas vueltas para comandar un podio completado por Kirchhofer y Ocon.



No sin incidentes terminó el GP de Austria, pues nada más comenzar la carrera hubo un accidente en el que se vio envuelto Palou, único representante español de este año de las GP3 Series. El de Campos Racing quedó fuera, y no pudo luchar por entrar en puntos en una prueba en la que todo se decidió al final.



Y es que ahí fue cuando Tunjo, que marchaba quinto en la vuelta 11, sacó todo lo que tiene dentro el coche del equipo Trident. A partir de ahí, y gracias a la gestión que hizo de los neumáticos, comenzó a tirar y a tirar, y a protagonizar unas adelantadas bestiales para, cuando no quedaban más que un par de giros, ponerse tras Kirchhofer. Apenas ofreció defensa el alemán.



Era imposible. Iba como un tiro el colombiano y además estaba confiado tras haber remontado puesto tras puesto desde la novena posición de salida. Óscar vio cómo su rival por la victoria le tapaba el interior en una curva y le pasó por el exterior, aprovechando el máximo espacio de pista posible y usando incluso los pianos para evitar males mayores. Tenía más ritmo, tanto que en una vuelta le metió más de un segundo a Kirchhofer.



Tunjo cierra así un gran fin de semana, en el que logró sus primeros puntos en 2015 en la primera carrera y su primer triunfo de la categoría en la segunda cita austriaca. Ahora a esperar hasta que llegue Silverstone y el GP de Gran Bretaña, ahí se verá si cómo sigue un campeonato en el que nada parece claro tras cuatro carreras.