Las redes penalizan a Massa por desobedecer a Ferrari

Los internautas se acercaban al GP de Japón con la esperanza de que Sebastian Vettel no se proclarama campeón del mundo.

La estretagia de Red Bull favoreciendo a Vettel por encima de su compañero y la desobediencia a las órdenes de equipo de Felipe Massa han sido dos de los temas de debate más comentados durante la carrera.

Los internautas criticaban las acciones de Massa en pista al que tachaban de poco compañero por pelear con Alonso dada la diferencia de puntos.

Muchos como @AdrianMoF1 se preguntaban: "¿Volveremos a ver un nuevo caso Multi21 o Vettel se tragará un poco su orgullo?". Los espectadores pedían que Mark Webber aprovechara la pole y pudiera hacerse con la victoria como consolación y despedida de la F1 después de un año duro en Red Bull.

Con Alonso los pronósticos eran bien distintos. El de Ferrari partía octavo de la parrilla y era imposible soñar con el podio pero sí con una remontada de las suyas: "@VICENTASG: Por si alguien duda Alonso luchará como siempre al máximo y lo dará todo y más, quede como quede !!!".

Ya en la carrera el loco circuito de Suzuka creaba nuevos hilos de comentarios. Sebastian Vettel se tocaba con Kimi Raikkonen poco después de empezar la carrera.

Los espectadores comentaban asombrados como el coche del alemán resistía los embistes sin flaquear: @KiKeH_: Vettel le arrea con el alerón a Hamilton, Hamilton revienta rueda y Vettel cómo si nada.... Eso es suerte". @Mini_Peggy lamentaba el abandono del piloto de Mercedes: "Qué lástima lo de Hamilton que mala rachita".



Pero si ha habido dos escuderías que han sido protagonistas de los comentarios durante la carrera ésas han sido Red Bull y Ferrari. Los internautas mostraban su descontento con el equipo de Vettel y Webber después de que los de Christian Horner dieran varias señales en clave de 'multi' a Webber para entorpecer su ritmo de carrera:

@carlosjsabater:"Ojo al control que ha montado la Guardia Civil con tricornio con alas,incluído,para pedirle la itv a Webber por acercarse a Vettel"

@AntonioM_k: "Me encanta como RedBull comenta los fallos del coche de Vettel al principio de cada carrera para hacer más épica la victoria"

@lolapardo: "2 - 2 / multi 2 / 2 - 1... el código morse anima la mañana del domingo"

@jorgegar90: "Red Bull hace bien en que Vettel quede delante de Webber apuestan siempre por el caballo ganador, en Ferrari no lo hacen siempre"



Mientras, Felipe Massa y su duelo con Fernando Alonso desobedeciendo las órdenes de equipo encendía los ánimos de muchos aficionados que no entendían que el brasileño se disputara la posición con Alonso:



@RaquelFuensa: "Todavía Massa se creera que puede ir a un equipo bueno... #A3F1Japon inutil, mal compañero"

@AlexF1_ :"Ahora entiendo la desmotivación de Fernando todo el fin de semana, lucha contra Red Bull y ahora contra su propio equipo..."

@lauritarules:"Ya le han tocado a Felipe el limitador por no dejar pasar a Alonso. Que vergüenza, soy Felipe y me bajo del coche"



@Txals99:"Buen trabajo @Felipe1Massa ... trabajas para un equipo. No pelees con alguien al que no llegas a la suela de los zapatos"

@djchispas:"La única decisión estratégica que ha tomado bien Ferrari es echar a Massa, pero como siempre tarde"

En cuanto a la remontada de Fernando Alonso del 8º al 4º puesto los espectadores valoraban la hazaña del de Ferrari y le felicitaban en las redes por su récord: @_PauMartinez: "Fernando Alonso se convierte en el piloto con más puntos en la HISTORIA de la F1 superando el record de Michael Schumacher".