Los internautas piden un salto de calidad a Ferrari en el #A3F1Alemania

Con todos los ojos puestos en los neumáticos. Así se iniciaba el GP de Alemania en el circuito de Nurburgring después de una semana de intenso debate entre los aficionados por la crisis de los Pirelli. La página web de Fórmula 1 de Antena 3, y sus perfiles de Facebook y Twitter, con el hashtag #A3F1Alemania; se han convertido en un cruce de comentarios sobre la fiablidad de los Pirelli y el salto de calidad necesario para que Ferrari se ponga a la altura de los grandes.

En Twitter @GTLearners pedía mejoras en las gomas: "Está claro que algo debían hacer. Una marca como Pirelli no se puede permitir el bochornoso espectáculo que estaban dando", mientras algunos creen que unos equipos se beneficierán más que otros de la crisis de neumáticos, @Miguele195: " Lo sucedido en Inglaterra con los neumáticos es el pretexto de Pirelli para endurecerlos para RedBull y Mercedes".

La idea de una victoria española en Alemania cumpliría los sueños de muchos aficionados como @oscarlluch: "Una Victoria española seria la #Bomba para Merkel ,Vettel y para los que hablan tanto.. confio de nuevo en #Ferrari". Mientras, aunque el podio de Alonso en Gran Bretaña dio motivos para seguir pensando en el título muchos atribuyen la hazaña a Alonso y no a su escudería como @diz_manuel: "El color rojo está destiñendo. Menos mal que tenemos el Miura de Alonso pegando unos pases de pecho".

La Pregunta Web de la semana: ¿Habrías parado la carrera de Silverstone por seguridad? ha puesto de acuerdo al 60% de los aficionados en la respuesta No, mientras que un 40% opinaban durante los entrenamientos Libres 1 que Sí debía haberse parado el Gran Premio.



#velete_ojt: No tenemos que lamentar ningun accidente pero no olvidemos que los pilotos (sin excepción) se estan jugando el tipo. A mi lo de pirelli me parece una vergüenza.



@GTLearners: Está claro que algo debían hacer. Una marca como Pirelli no se puede permitir el bochornoso espectáculo que estaban dando.

@Felix_Ibernon: "Hasta que no pongan los neumáticos de 2012 Red Bull no va a parar"

@OlgaFdez22: Yo no me creía lo que estaba viendo.Esto es la F1 dónde el espectáculo es importe pero la seguridad está por encima

Los problemas en el garaje de Ferrari durante la primera sesión de entrenamientos libres en los que Alonso ha tenido que parar su monoplaza hasta dos ocasiones para terminar abandonando la prueba han desatado cientos de críticas en las redes:

@Carmen_R2610: La imagen de Ferrari es cada día más patética! No entiendo a esta Escudería tan mítica y d tanto peso en F1!!!

@B1x1t0: Manda narices que solo podamos decir: "Cuando empieza mal luego solo puede ir bien"

@raul_morenop: Ferrari tendria que estar haciendo un trabajo impecable para ganar el mundial y no averiguando que le pasa al monoplaza de ALO