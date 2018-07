Cabreo en las redes sociales por el tirón de orejas de Domenicali a Fernando Alonso

Sobre las palabras de Stefano Domenicali diciendo que Fernando Alonso traspasó la raya criticando el rendimiento del coche la mayoría de los aficionados lo tenían muy claro. El director de Ferrari no debía reprender así al piloto en público:



@1Rachu: "Ferrari se está equivocando, y mucho. Se echan encima de Alonso por quejarse de que no tiene coche."



@EmiliaTeacher: "Ferrari, ya iba siendo hora de reconocer que @alo_oficial os queda muy grande."

Aunque algunos como @927Pol aprobaban el comportamiento del italiano:"Pues Stefano lo hizo muy bien porque la F1 es un deporte de equipo no individual, que es eso de criticar al equipo?"

Raul Carballedo: "¿Y no le dicen nada a Massa por desobedecer sus órdenes en Suzuka?. Deben rodar cabezas."



El circuito de la India siempre destaca por sus particularidades ya que el entorno de este GP se caracteriza por la pobreza en un país lleno de contrastes. Manuel Quintana comentaba en Facebook: "Qué pena los aficionados indios sólo recordarán la Fórmula Vettel, desparece este GP sin que se haya vivido una competición real entre pilotos".

La estrategia de Red Bull en Corea en la que impidieron una victoria de Mark Webber ha despertado una oleada de comentarios como el que compartía #Crash_F1: "Espero que cuando Vettel haya ganado el Mundial en RBR dejen a Webber ganar alguna carrera, por señorío y esas cosas". Otros esperaban a un milagro para que Vettel no se proclamara campeón del mundo en la India: "@Puig60: Niebla en Nueva Delhi. Con un poco de suerte Vettel se pierde y no lo encuentran hasta el domingo por la tarde". El sentido del humor es la seña de identidad de @soyformulero: "¿Por qué la FIA no sanciona Vettel cuando enseña el dedo?".



Ante la avalancha de encuestas que han hecho en las últimas semanas la prensa inglesa, italiana y alemana nos hemos querido sumar a esta iniciativa y hemos preguntado a los internautas sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y de la parrilla actual. Fernando Alonso arrasa con el 80% de los votos como el mejor de la parrilla, le sigue Sebastian Vettel y como tercera opción Kimi Raikkonen. El mejor piloto de la historia ha resultado Fernando Alonso con 18.000 votos seguido de Ayrton Senna con 9.000 y Michael Schumacher.



En la segunda sesión de libres los incidentes más comentados han sido la salida de pista de Pastor Maldonado y los problemas de blistering que se han vuelto a ver con los neumáticos, especialmente desgastado el de Hulkenberg al final de la sesión.

@valanggar: "Vaya desgracia de neumático el de Hulkenberg,eso no es normal,parecía un queso de gruyere de agujeros #PirelliDefectuosos".