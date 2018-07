Carmona exige responsabilidades a la dirección del PSOE-M tras los resultado de las elecciones

El concejal socialista y exportavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha exigido responsabilidades a la dirección del PSOE-M tras el resultado "profundamente decepcionante" del partido en la Comunidad de Madrid, en la que quedó como cuarta fuerza tras el PP, Podemos y Ciudadanos.

Un día después de las elecciones generales, Carmona ha criticado que la actual dirección del PSOE-M "ha convertido al socialismo madrileño en irrelevante". "Aquellos que no asuman hoy sus responsabilidades, no podrán presentarse a la reválida mañana", argumenta en un comunicado, en el que avisa que si los dirigentes socialistas madrileños no asumen sus responsabilidades se corre el riesgo de que el partido se quede "sin militancia".

Ser la cuarta fuerza política en la Comunidad es, a su entender, un resultado "profundamente decepcionante", pero debe abrirse un tiempo nuevo para el partido en Madrid. "Hay que devolver el partido a los militantes", señala, antes de asegurar que su mano está tendida "a la unidad de todos los socialistas madrileños". "Aquí no sobra nadie, sino que faltan muchos", agrega.

Desde el punto de vista nacional, para Antonio Miguel Carmona "que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia constitucional debe abrir un periodo de autocrítica y reflexión", en el que "debe haber consecuencias".

Respecto a la formación de un futuro Gobierno para el país, Carmona cree que el PSOE tiene "la responsabilidad histórica de colaborar para aminorar la inestabilidad política que se ha generado". "Es tiempo de llamar a los estadistas no a los tacticistas".

Carmona fue destituido como portavoz socialista en el Ayuntamiento el pasado verano de forma inesperada, en una decisión del PSOE-M liderado por la entonces recién elegida secretaria general regional, Sara Hernández, con el visto bueno de Ferraz y Pedro Sánchez.