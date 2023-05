Okupadas y destrozadas, así están algunas viviendas sociales del Sareb

Nada más llegar al portal nos encontramos la puerta destrozada. Los interfonos no funcionan y lo primero que vemos al cruzar el umbral son escombros. Esta imagen es el día a día de los vecinos que viven aquí. Es una urbanización en la localidad madrileña de Parla que pertenecen a la Sareb Son unas 280 viviendas dedicadas a alquiler social pero muchas de ellas llevan okupadas desde hace años. Uno de los vecinos con los que nos cruzamos nos reconoce que paga 50 euros por una habitación con derecho a ducha, un dinero dice que el paga a "dos chicos". Cuando le preguntamos si son las mafias de la okupación se ríe... y prefiere no contestar.

Okupas y mafias

La okupación y las mafias de la droga se instalaron allí hace años y han convertido la urbanización en una zona sin ley. Muchos vecinos no quieren hablar por miedo y otros, que aceptan contarnos su realidad, reconocen que tienen miedo aunque últimamente aseguran "las cosas están mejor". Al problema de la okupación se une el deterioro de la urbanización, las zonas comunes están destrozadas y lo poco que se arreglar , aseguran, al poco vuelve a estar roto.

A simple vista se ve el deterioro de las zonas comunes: farolas rotas, muebles y electrodomésticos tirados en los accesos, frigoríficos y barbacoas en las escaleras... Lo peor, aseguran, los vecinos es el estado del garaje que actualmente sigue cerrado y los portales donde las puertas no tienen cristal y no hay luz porque o no funciona o han robado las bombillas.

Alquiler social

De casi 300 viviendas solo unas 40 familias estarían viviendo allí legalmente según nos explican los vecinos. Son casas de alquiler social y cada familia dependiendo de su situación paga una renta diferente. Algunos nos cuentan pagan 250 euros, otros 400, 500 euros... Viendo el precio de la vivienda en Madrid parecería razonable si las instalaciones estuvieran en buen estado. Los vecinos que viven allí legalmente exigen a la Sareb que arreglen los desperfectos.

La Sareb, nos cuentan, les han prometido que van a arreglar los desperfectos y que pronto podrían abrir la zona de los garajes pero de momento todo son promesas y reuniones. Así que un grupo de vecinos, cansados de vivir así, han decidido arreglar ellos mismo lo que puedan.