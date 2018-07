Rajoy llama a combatir al PSOE con el "voto valiente"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que Andalucía no es "ni los ERE, ni los chanchullos ni las chapuzas" y ha advertido de que no aceptará nunca que la imagen andaluza "quede machada" por la "incompetencia" de unos dirigentes "que no están a la altura" de esta tierra.

En un acto público en Tomares junto al alcalde y candidato a la reelección, José Luis Sanz, y en el que también participó el líder del PP andaluz, Javier Arenas, Rajoy ha dicho que el "triunfo" del PP en las próximas elecciones municipales va a ser el "prólogo" de la victoria de este partido en Andalucía.

Rajoy, que ha señalado que resulta "inaceptable e inadmisible" que la comunidad andaluza cuente con 1,2 millones de parados, se ha mostrado seguro de que los comicios locales van a ser el "prólogo" del cambio político "que necesita" Andalucía en las próximas elecciones y que "lo encarnará Javier Arenas".

El líder popular ha lamentado que el Gobierno central esté ya "en descomposición" y que el Ejecutivo andaluz "no sabe dónde está", y ha agregado que los andaluces son "infinitamente mejores" que sus gobernantes en la Junta de Andalucía