Aguirre: "En mis listas hay imputados pero por tonterías"

"todos los españoles entienden que estos señores de Bildu son miembros de ETA" . La actual Presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el Partido Popular, Esperanza Aguirre ha visitado el plató de Espejo Público donde ha afirmado que "yo no he visto ningún paso a favor de dejar las armas de ETA". También ha explicado a este respecto que le parece que los terroristas puedan cumplir sólo un año por crímen cometido es muy poco tiempo porque los terroristas deberían estar "en la cárcel". Aguirre ha hablado también de la decisión de no llevar a ningún político imputado o sospechoso de corrupción en sus listas "cuando los ciudadanos sospechan que un político ha podido usar su cargo para enriquecerse debe asumir responsabilidades", a puntualizado sin embargo que "sigo concediendo presunción de inocencia a todos a los imputados del PP y del PSOE". En su opinión cuando un juez entiende que hay sospechas de que alguien utilizó su cargo para enriquecerse hay que exigir la responsabilidad política. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías" A este respecto en su momento pidió disculpas a los ciudadanos de municipios "donde ha habido alcaldes que han tenido que dimitir por culpa de una imputación en el Caso Gürtel" Aguirre ha dicho que "no es verdad" que en sus listas no haya imputados. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías, no por acusaciones" Ante la pregunta de si llevaría a Francisco Camps en sus listas Aguirre no ha querido mojarse edicendo que "si el señor Camps está en la Comunidad de Madrid a lo mejor no estaría yo". Reconocé además que son los principales favoritos porque las encuestas son muy favorables pero "el exceso de confianza puede ser nuestro verdadero adversario".

La Presidenta del PP Madrileño también opina que España está preparada para tener una presidenta mujer porqué ya ha habido mujeres en ministerios importantes por ejemplo ella misma en el Ministerio de Educación y además creé que "si el reino unido a tenido una presidenta mujer" España también puede tenerla.

Esperanza Aguirre también ha respondido a una serie de preguntas que han sido enviadas por los usuarios de la web de Antena 3 Noticias. Si no pudiera presentarse y tuviera que elgir entre el PSOE o la campaña No les votos no se quedaría con ninguno.