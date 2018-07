Los organizadores de la acampada en Sol: 'No tenemos nada que valorar al cierre de los colegios'

El movimiento 15-M ha descartado que los resultados electorales puedan tener alguna influencia en las futuras medidas que pueda adoptar la asamblea de la acampada de la Puerta del Sol, y ha considerado improbable un desalojo porque representaría "un suicidio político".

"No nos están llegando datos ni estamos haciendo por informarnos", ya que "las elecciones son un acontecimiento que no va a influir en qué medidas se tomarán a partir de ahora", ha expresado Blanca, una portavoz del movimiento. "Pase lo que pase, no va a cambiar nada", ha precisado.

En la misma línea se ha expresado Leopoldo Camacho, otro de los representantes del 15-M, quien ha asegurado que, "desde el primer día, ya se dijo que no queríamos influenciar" en los resultados de estos comicios. "Los resultados no afectan a la acampada, ni a lo que se ha propuesto, ni a lo que se ha decidido aquí".

Dicho esto, respecto a los rumores de un posible desalojo durante esta madrugada, Camacho lo ha considerado improbable, aunque ha apuntado que, en todo caso, "sería un suicidio político" intentar disolver a los acampados. No en vano, "la portavocía de la Policía" ya manifestó que "no se podía desalojar a tanta gente", ha dicho.

No obstante, han recordado que " no se ha pedido la abstención, ni el voto nulo ni el voto en blanco". "El derecho a voto es de las pocas formas que tenemos de participar en democracia a día de hoy", han añadido.